У Орбана готовят почву для длительного ареста похищенных денег и ценностей Ощадбанка

Мате Кочиш, лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес", подал законопроект относительно захваченных средств и ценностей украинского Ощадбанка, который предусматривает их арест до конца расследования в Венгрии.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, передает "Европейская правда".

Предложение касается "необычной суммы" наличности и золота, которые транспортировались через Венгрию.

Кочиш предложил считать похищенные на прошлой неделе активы конфискованными до окончания процедуры, начатой Национальной налоговой и таможенной администрацией (NAV). Член комитета от партии "Фидес" отметил, что власти расследуют, как цель и использование перевезенных активов влияют на национальную безопасность. Однако он заявил, что способ перевозки и лица перевозчиков могут представлять угрозу национальной безопасности Венгрии.

Обосновывая предложение, Кочиш отметил, что многие вещи по делу "скандального украинского золотого конвоя" до сих пор остаются непонятными.

Как отмечает Telex, этот законопроект будет обсуждаться в парламенте в порядке исключительной процедуры, как было объявлено во время открытой части заседания Комитета по национальной безопасности в понедельник. Комитет обычно проводит закрытые заседания, но для обсуждения законопроекта Кочиша члены комитета перешли в другую комнату, где заседание было некоторое время открытым.

Член оппозиционной MSZP Жолт Молнар выразил сомнение, почему Мате Кочиш вынес предложение именно сейчас, перед выборами, и почему он подал его так быстро. Председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас также возразил против того, чтобы предложение было вынесено так быстро, потому что не было времени ознакомиться с ним подробно.

По словам Саса, существует также беспокойство относительно ретроактивного законодательства в связи с этим предложением. Однако они также согласились, что этот вопрос может представлять угрозу национальной безопасности.

Мате Кочиш кратко ответил на их беспокойство, сказав, что хотя беспокойство относительно ретроактивного эффекта действительно могут возникнуть, предложение касается именно этого конкретного вопроса, который требует законодательного урегулирования.

Он извинился за подачу предложения в такой короткий срок, объяснив, что парламент будет собираться только в понедельник и вторник перед выборами, поэтому решение по предложению должно быть принято срочно.

Комитет проголосовал четырьмя голосами за предложение Кочиша и двумя воздержались, причем воздержались Золтан Сас из партии "Йоббик" и Жолт Молнар из партии MSZP. Члены комитета также проголосовали таким же образом, чтобы рекомендовать Национальной ассамблее обсудить предложение в порядке исключения.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта. Ощадбанк и МИД Украины требуют от Венгрии вернуть ценности банка и автомобили, которые осуществляли перевозки.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.