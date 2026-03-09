У Туреччині почався суд над мером Стамбула, для якого просять 2000 років в’язниці

У Туреччині почався судовий процес над головним політичним конкурентом президента Ердогана – мером Стамбула Екремом Імамоглу – та ще низкою посадовців мерії, яких звинуватили у корупції.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Судове засідання відбувається з ранкових годин у місті Селімбрія поруч із в’язницею, де утримують фігурантів. Всього у масштабній справі, окрім Імамоглу – 407 підозрюваних, включно з його сином та батьком, з яких 107 перебувають під вартою.

На засідання прийшли численні слухачі, зокрема, родичі фігурантів справи та топпосадовці опозиції – лідер CHP Озгюр Озель та його заступник, депутати, мери, члени адвокатських об’єднань.

Під час процесу сталась суперечка між Імамоглу і головуючим суддею, коли той без дозволу підійшов до стійки відповідача, бажаючи висловитися. Суддя погрожував виставити його із зали.

Надвечір адвокат Імамоглу та ще низки звинувачуваних попросили про відвід судді на підставі його упередженості.

Нагадаємо, Екрем Імамоглу вважається головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже понад 20 років. З березня 2025 року він перебуває у в'язниці, за звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

У липні його окремо засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

