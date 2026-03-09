В Турции начался суд над мэром Стамбула, для которого просят 2000 лет тюрьмы

В Турции начался судебный процесс над главным политическим конкурентом президента Эрдогана – мэром Стамбула Экремом Имамоглу – и еще рядом должностных лиц мэрии, которых обвинили в коррупции.

Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Судебное заседание проходит с утренних часов в городе Селимбрия рядом с тюрьмой, где содержатся фигуранты. Всего в масштабном деле, кроме Имамоглу – 407 подозреваемых, включая его сына и отца, из которых 107 находятся под стражей.

На заседание пришли многочисленные слушатели, в частности, родственники фигурантов дела и топ-чиновники оппозиции – лидер CHP Озгюр Озель и его заместитель, депутаты, мэры, члены адвокатских объединений.

Во время процесса произошел спор между Имамоглу и председательствующим судьей, когда тот без разрешения подошел к стойке ответчика, желая высказаться. Судья угрожал выставить его из зала.

К вечеру адвокат Имамоглу и еще ряда обвиняемых попросили об отводе судьи на основании его предвзятости.

Напомним, Экрем Имамоглу считается главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже более 20 лет. С марта 2025 года он находится в тюрьме, по обвинениям ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет.

В июле его отдельно приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

