У Абрамовича обещают бороться с попытками Британии конфисковать средства от продажи "Челси"

Адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили британское правительство в понедельник, что он будет бороться с любыми попытками конфисковать 2,5 млрд фунтов (3,34 млрд долларов) от продажи футбольного клуба "Челси", заявив, что эти деньги принадлежат ему.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Британское правительство наложило санкции на Абрамовича в рамках жестких мер против российских олигархов после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло поспешную продажу клуба Английской премьер-лиги в 2022 году.

Почти четыре года спустя деньги остаются замороженными на британском банковском счете из-за спора относительно того, как они будут использованы.

Адвокаты Абрамовича из Kobre & Kim заявили, что деньги от продажи остаются "полностью собственностью" их клиента, и обвинили правительство в "политически окрашенных и широко разглашенных заявлениях" в отношении него.

Они заявили, что Абрамович остается полностью преданным использованию этих денег на благотворительные цели, а задержка произошла из-за ограничений правительства в отношении того, как их можно потратить.

"Правительство Великобритании, похоже, рассматривает это предложение о пожертвовании как форму наказания для господина Абрамовича", – говорится в письме, которое увидело Reuters.

В ответ на письмо министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сказала: "Пришло время Роману Абрамовичу поступить правильно, но если он этого не сделает, мы примем меры".

Великобритания хочет, чтобы эти деньги были потрачены исключительно в пользу Украины, в соответствии с более широкой европейской инициативой, которая требует от Москвы оплатить счет за огромные разрушения и смерти, вызванные ее вторжением.

По информации источников, Абрамович хочет большей гибкости в отношении того, как будут потрачены эти деньги.

Адвокаты Абрамовича заявили, что если правительство начнет официальную процедуру конфискации, она будет обжалована в суде.

"Предложение пожертвовать эти средства было инициировано господином Абрамовичем до введения санкций, и он по-прежнему полностью привержен обеспечению использования этих средств на благотворительные цели", – говорится в письме.

Правительство Британии ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.

Как сообщалось, в марте тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить средства от продажи "Челси".

17 декабря писали, что Британия официально выдаст инструкции по переводу 2,5 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.