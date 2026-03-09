Рубіо: Іран намагається тримати світ у заручниках, маємо знищити цю здатність

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив Іран у тому, що він намагається тримати світ у заручниках своїми ракетними ударами.

Про це Рубіо заявив на заході в Державному департаменті, повідомляє "Європейська правда".

За словами держсекретаря США, зараз усім очевидно, яку загрозу іранський клерикальний режим становить для регіону та світу.

"Вони намагаються взяти світ у заручники. Вони нападають на своїх сусідів. Вони нападають на сусідні країни, їхню енергетичну інфраструктуру, цивільне населення, вони нападають на посольства. Це терористичний уряд. Це терористичний режим", – заявив держсекретар США.

Він сказав, що іранський режим здійснює тероризм, використовуючи зброю, таку як ракети та безпілотники-камікадзе.

"Мета цієї місії (військової операції за участю США. – Ред.) – знищити їхню здатність продовжувати це робити. І ми щодня наближаємося до досягнення цієї мети, використовуючи надзвичайну силу та надзвичайну точність", – заявив Рубіо.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що протиракетна оборона НАТО збила балістичну ракету Ірану в повітряному просторі Туреччини.

Крім того, минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця.

