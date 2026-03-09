Рубио: Иран пытается держать мир в заложниках, мы должны уничтожить эту способность

Государственный секретарь США Марко Рубио обвинил Иран в том, что он пытается держать мир в заложниках своими ракетными ударами.

Об этом Рубио заявил на мероприятии в Государственном департаменте, сообщает "Европейская правда".

По словам госсекретаря США, сейчас всем очевидно, какую угрозу иранский клерикальный режим представляет для региона и мира.

"Они пытаются взять мир в заложники. Они нападают на своих соседей. Они нападают на соседние страны, их энергетическую инфраструктуру, гражданское население, они нападают на посольства. Это террористическое правительство. Это террористический режим", – заявил госсекретарь США.

Он сказал, что иранский режим осуществляет терроризм, используя оружие, такое как ракеты и беспилотники-камикадзе.

"Цель этой миссии (военной операции с участием США. – Ред.) – уничтожить их способность продолжать это делать. И мы ежедневно приближаемся к достижению этой цели, используя чрезвычайную силу и чрезвычайную точность", – заявил Рубио.

Напомним, 9 марта стало известно, что противоракетная оборона НАТО сбила баллистическую ракету Ирана в воздушном пространстве Турции.

Кроме того, на прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.

