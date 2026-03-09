Житомир отримає 10 тролейбусів зі Швейцарії та кошти на розвиток мережі

Швейцарія передасть Житомиру 10 низькопідлогових тролейбусів та кошти на розвиток мережі і навчання персоналу.

Про це у понеділок повідомило посольство Швейцарії в Україні, пише "Європейська правда".

У дипмісії підкреслили, що Швейцарія продовжує підтримувати розвиток екологічного громадського транспорту в Україні.

"Після Львова, Вінниці та Чернігова, цього року Житомир отримає 10 низькопідлогових тролейбусів з Люцерна", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Швейцарія виділяє 1,2 млн швейцарських франків (близько 1,3 млн євро) на перевезення, розвиток мережі та навчання персоналу.

Нагадаємо, в лютому Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнання.

Раніше швейцарське місто Санкт-Галлен подарувало Чернігову 11 автобусів.