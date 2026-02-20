Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнанння
Швейцарія розпочала операцію з передачі енергетичного обладнання для відновлення української енергосистеми – перші вантажівки з технічною допомогою вже вирушили до України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС Швейцарії
Ця поставка є частиною комплексного пакета підтримки, затвердженого Федеральною радою Швейцарії.
"Швейцарське енергетичне обладнання завантажують на вантажівки, які прямують до України", – йдеться у повідомленні швейцарського міністерства.
Загальна вартість допомоги становить 32 мільйони швейцарських франків (приблизно 35 мільйонів євро).
Нагадаємо, Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.
У Єврокомісії заявили, що енергетична допомога від ЄС допомогла забезпечити світлом приблизно 9 млн українців, що еквівалентно населенню Австрії.