Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнанння

Швейцарія розпочала операцію з передачі енергетичного обладнання для відновлення української енергосистеми – перші вантажівки з технічною допомогою вже вирушили до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС Швейцарії

Ця поставка є частиною комплексного пакета підтримки, затвердженого Федеральною радою Швейцарії.

"Швейцарське енергетичне обладнання завантажують на вантажівки, які прямують до України", – йдеться у повідомленні швейцарського міністерства.

Загальна вартість допомоги становить 32 мільйони швейцарських франків (приблизно 35 мільйонів євро).

Нагадаємо, Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

У Єврокомісії заявили, що енергетична допомога від ЄС допомогла забезпечити світлом приблизно 9 млн українців, що еквівалентно населенню Австрії.