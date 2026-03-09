Житомир получит 10 троллейбусов из Швейцарии и средства на развитие сети
Новости — Понедельник, 9 марта 2026, 17:04 —
Швейцария передаст Житомиру 10 низкопольных троллейбусов и средства на развитие сети и обучение персонала.
Об этом в понедельник сообщило посольство Швейцарии в Украине, пишет "Европейская правда".
В дипмиссии подчеркнули, что Швейцария продолжает поддерживать развитие экологического общественного транспорта в Украине.
"После Львова, Винницы и Чернигова, в этом году Житомир получит 10 низкопольных троллейбусов из Люцерна", – говорится в сообщении.
Кроме того, Швейцария выделяет 1,2 млн швейцарских франков (около 1,3 млн евро) на перевозки, развитие сети и обучение персонала.
Напомним, в феврале Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования.
Ранее швейцарский город Санкт-Галлен подарил Чернигову 11 автобусов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: