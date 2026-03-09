Житомир получит 10 троллейбусов из Швейцарии и средства на развитие сети

Швейцария передаст Житомиру 10 низкопольных троллейбусов и средства на развитие сети и обучение персонала.

Об этом в понедельник сообщило посольство Швейцарии в Украине, пишет "Европейская правда".

В дипмиссии подчеркнули, что Швейцария продолжает поддерживать развитие экологического общественного транспорта в Украине.

"После Львова, Винницы и Чернигова, в этом году Житомир получит 10 низкопольных троллейбусов из Люцерна", – говорится в сообщении.

Кроме того, Швейцария выделяет 1,2 млн швейцарских франков (около 1,3 млн евро) на перевозки, развитие сети и обучение персонала.

Напомним, в феврале Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования.

Ранее швейцарский город Санкт-Галлен подарил Чернигову 11 автобусов.