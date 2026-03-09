Угорщина "захищає" від України енергетичну інфраструктуру у 75 місцях

В Угорщині на 75 об’єктах енергетичної інфраструктури встановили охорону нібито від української загрози.

Про це повідомило угорське видання Telex, посилаючись на заяву командувача Об'єднаного оперативного командування Збройних сил Угорщини, пише "Європейська правда".

25 лютого уряд Угорщини ухвалив рішення про посилення охорони енергетичних об'єктів Угорщини. Наразі це завдання виконується вже на 75 об'єктах.

У виконанні цього завдання, окрім угорських військовослужбовців, беруть участь Міністерство внутрішніх справ, місцеві органи влади, різні урядові організації, а також охоронні компанії, що забезпечують охорону інфраструктури.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відео, опублікованому після засідання Ради оборони у лютому, оголосив, що з метою "посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури" по всій країні військові будуть розміщені поблизу важливих енергетичних об'єктів.

Орбан сказав, що Україна намагається чинити тиск на Словаччину та Угорщину. "Я бачу, що Україна готується до нових дій з метою порушення роботи угорської енергетичної системи. Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури", – заявив тоді угорський прем'єр-міністр.

9 березня Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні, а також повідомив про своє звернення до Європейської комісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Глава угорського МЗС Петер Сійярто стверджує, що ЄС став "вразливим" після запровадження санкцій проти РФ.





