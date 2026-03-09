Венгрия "защищает" от Украины энергетическую инфраструктуру в 75 местах

В Венгрии на 75 объектах энергетической инфраструктуры установили охрану якобы от украинской угрозы.

Об этом сообщило венгерское издание Telex, ссылаясь на заявление командующего Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Венгрии, пишет "Европейская правда".

25 февраля правительство Венгрии приняло решение об усилении охраны энергетических объектов Венгрии. Сейчас эта задача выполняется уже на 75 объектах.

В выполнении этой задачи, кроме венгерских военнослужащих, участвуют Министерство внутренних дел, местные органы власти, различные правительственные организации, а также охранные компании, обеспечивающие охрану инфраструктуры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видео, опубликованном после заседания Совета обороны в феврале, объявил, что с целью "усиления защиты критической энергетической инфраструктуры" по всей стране военные будут размещены вблизи важных энергетических объектов.

Орбан сказал, что Украина пытается оказать давление на Словакию и Венгрию. "Я вижу, что Украина готовится к новым действиям с целью нарушения работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры", – заявил тогда венгерский премьер-министр.

9 марта Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть в стране, а также сообщил о своем обращении к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждает, что ЕС стал "уязвимым" после введения санкций против РФ.