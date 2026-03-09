Трамп заявив, що США "далеко не готові" до сухопутної військової операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він "далеко не готовий" відправити американські війська до Ірану для охорони ядерних матеріалів в Ісфахані.

Про це він заявив в інтерв’ю The New York Post, передає "Європейська правда".

"Ми не приймали жодного рішення з цього приводу. Ми далеко не готові до цього", – сказав Трамп щодо повідомлень про обговорення питання про розгортання американських військ біля підземного збагачувального заводу Ірану поблизу історичної столиці Персії.

Трамп таким чином розвіяв спекуляції про можливе введення наземних військ в Ісфахані.

Але новинні агентства, включаючи Semafor, NBC News і Axios, повідомили раніше, що цей сценарій активно обговорюється.

Раніше Трамп допустив сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".

Трамп у попередні дні заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.

