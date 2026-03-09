Трамп заявил, что США "далеко не готовы" к сухопутной военной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он "далеко не готов" отправить американские войска в Иран для охраны ядерных материалов в Исфахане.

Об этом он заявил в интервью The New York Post, передает "Европейская правда".

"Мы не принимали никакого решения по этому поводу. Мы далеко не готовы к этому", – сказал Трамп относительно сообщений об обсуждении вопроса о развертывании американских войск у подземного обогатительного завода Ирана вблизи исторической столицы Персии.

Трамп таким образом развеял спекуляции о возможном вводе наземных войск в Исфахане.

Но новостные агентства, включая Semafor, NBC News и Axios, сообщили ранее, что этот сценарий активно обсуждается.

Ранее Трамп допустил сухопутную операцию против Ирана, но подчеркнул, что это будет рассматриваться "только по очень веской причине".

Трамп в предыдущие дни заявил, что не видит иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.

