Еврокомиссия предупредила об угрозе экономике ЕС из-за войны на Ближнем Востоке

Война США и Израиля против Ирана может вызвать одновременно стагнацию и инфляцию в европейской экономике, предупредил в понедельник еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Выступая перед заседанием министров финансов еврозоны в Брюсселе, Домбровскис сказал, что длительная война на Ближнем Востоке может привести к нарушению цепочек поставок и "негативному влиянию на доверие". Этот сценарий напоминает тот, который Европа пережила после войны Судного дня между арабскими государствами и Израилем в 1973 году.

"Очевидно, что экономическое влияние будет в значительной степени зависеть от продолжительности и регионального масштаба конфликта", – сказал еврокомиссар по вопросам экономики.

Он добавил, что оптимистичный сценарий, при котором война закончится "в течение нескольких недель", не окажет значительного влияния на глобальную экономическую активность.

"Однако, если (война) затянется, с перебоями в судоходстве в Ормузском проливе, а также с атаками на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива, это может закончиться значительным стагфляционным шоком для мировой и европейской экономики, а повышение цен на энергоносители приведет к более широкой инфляции", – сказал Домбровскис, предупредив о ситуации, при которой производство падает, а безработица растет одновременно с стремительным ростом цен.

Его комментарии появились в то время, когда цена на нефть марки Brent, мировой эталон нефти, в понедельник утром подскочила до 119 долларов за баррель – самого высокого уровня со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Позже цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, после того как стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

В Европейском Союзе заявили, что на данный момент в странах-членах не существует чрезвычайной ситуации с обеспеченностью нефтью из-за боевых действий на Ближнем Востоке.