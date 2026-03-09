Британські літаки здійснюють повітряні місії на підтримку ОАЕ

Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що британські літаки виконують повітряні місії для підтримки Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у Палаті громад, його цитує BBC.

Гілі описав іранський режим як "руйнівну силу, яка вбила протестувальників", і закликав Тегеран відмовитися від своїх ядерних амбіцій та відновити переговори. Він сказав, що реакція Британії "завжди базувалася на військових рекомендаціях".

За словами Гілі, Велика Британія зараз проводить оборонні повітряні вильоти на підтримку ОАЕ, а британські війська збили два безпілотники – один над Йорданією, другий – над Бахрейном. Нагадаємо, президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян заявив 7 березня, що його країна перебуває у стані війни, однак не є легкою здобиччю.

Гілі також додав, що третій британський вертоліт Wildcat прибув на Кіпр, а експерти з операцій ВПС вирушили в більш ніж п'ять країн регіону. За словами Гілі, Британія зараз має вісім літаків у Катарі і "більше літаків на Кіпрі, ніж будь-яка інша країна".

Напередодні прем’єр Британії Кір Стармер повідомив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну на Близькому Сході та спільні дії двох країн на тлі напруженості між Лондоном та Вашингтоном.

Напередодні стало відомо про телефонну розмову між двома лідерами, яка відбулася після заяв Трампа про запізнілі рішення Британії щодо участі в операції проти Ірану.