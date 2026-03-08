Стармер поговорив із Трампом після його заяви, що Британія вже "не потрібна"

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер поговорив з президентом США в неділю вдень після шквалу критики з боку Дональда Трампа, який у суботу заявив Британії, що вона йому вже не потрібна у війні з Іраном.

Про розмову повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Речник уряду Британії заявив, що лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією і США через використання баз британських ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні".

Він додав, що Стармер "висловив щирі співчуття президенту Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести американських солдатів".

За словами речника, обидва лідери "з нетерпінням чекають на нову зустріч".

Раніше чотири американські бомбардувальники приземлилися на базі ВПС Великої Британії, щоб провести "спеціальні оборонні операції" з метою зупинити Іран від запуску ракет, повідомили у Міноборони Британії.

Бомбардувальники B-1 Lancers прибули на базу Фейрфорд у Глостерширі: один у п'ятницю ввечері і три в суботу вранці, після того, як Стармер надав дозвіл на "оборонні" дії США з британських баз.

7 березня Трамп рокритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. "Нам не треба ті, хто долучаються до воєн, коли ми вже перемогли", – заявив презиеднт США.

Трамп спрямував хвилю критики на Кіра Стармера та Британію і раніше.