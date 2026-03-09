Стармер розповів про свою розмову з Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну на Близькому Сході та спільні дії двох країн на тлі напруженості між Лондоном та Вашингтоном.

Про це, як пише "Європейська правда", Стармер заявив під час виступу у громадському центрі в Лондоні, передає Sky News.

Напередодні стало відомо про телефонну розмову між двома лідерами, яка відбулася після заяв Трампа про запізнілі рішення Британії щодо участі в операції проти Ірану.

Стармер не навів деталей дзвінка, але назвав його "важливим з точки зору поточної дискусії".

Очільник британського уряду також наголосив, що його позиція залишається незмінною – рішення про участь Британії в будь-яких військових операціях має ухвалювати виключно уряд країни.

Він висловив переконання, що його початкова відмова надати доступ американським літакам до британських авіабаз була правильним рішенням, яке відповідало інтересам країни.

Стармер зауважив, що Лондон не відмовляється від співпраці з американцями на Близькому Сході.

"США та Велика Британія працюють разом щодня, як і завжди, і, очевидно, що стосовно Ірану США зараз використовують британські авіабази відповідно до угоди, якої ми досягли…Наші військовослужбовці та військовослужбовці США спільно розміщені в одних і тих самих місцях, на одних і тих самих базах, і США, і Велика Британія працюють разом, захищаючи ці бази", – заявив прем’єр.

Стармер також визнав, що війна на Близькому Сході "ймовірно вплине" на населення Британії, але уряд працює над тим, щоб протидіяти цьому.

Нагадаємо, 7 березня президент США Дональд Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".