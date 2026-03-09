Британские самолеты выполняют воздушные миссии в поддержку ОАЭ

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские самолеты выполняют воздушные миссии в поддержку Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в Палате общин, его цитирует BBC.

Хили описал иранский режим как "разрушительную силу, которая убила протестующих" и призвал Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций и возобновить переговоры. Он сказал, что реакция Великобритании "всегда базировалась на военных рекомендациях".

По словам Хили , Великобритания сейчас проводит оборонительные воздушные вылеты в поддержку ОАЭ, а британские войска сбили два беспилотника – один над Иорданией, второй – над Бахрейном. Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахаян заявил 7 марта, что его страна находится в состоянии войны, однако не является легкой добычей.

Хили также добавил, что третий британский вертолет Wildcat прибыл на Кипр, а эксперты по операциям ВВС отправились в более чем пять стран региона. По словам Гилли, Великобритания сейчас имеет восемь самолетов в Катаре и "больше самолетов на Кипре, чем любая другая страна".

Накануне премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом войну на Ближнем Востоке и совместные действия двух стран на фоне напряженности между Лондоном и Вашингтоном.

Накануне стало известно о телефонном разговоре между двумя лидерами, который состоялся после заявлений Трампа о запоздалых решениях Великобритании относительно участия в операции против Ирана.