Партія Мерца запропонувала поділити прем'єрство у землі, де вибори виграли "Зелені"

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца після виборів у федеральній землі Баден-Вюртемберг, що пройшли 8 березня, запропонувала розділити владу між переможцями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Союз 90/Зелені" набрали на виборах 30,2% голосів, тоді як ХДС – 29,7%. Проте вони отримали однакову кількість мандатів у ландтазі – по 56.

Голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан висунув ідею розділити п'ятирічний термін повноважень прем'єр-міністра землі. На його думку, провідні кандидати від Зелених і ХДС – Джем Оздемір і Мануель Гагель – мали б очолювати уряд по два з половиною роки кожен.

Проте Оздемір пропозицію ХДС різко відхилив. "Навіть якби була б перевага в один голос, було б зрозуміло, хто стане прем'єр-міністром", – заявив він у Штутгарті в понеділок, 9 березня.

Подвійне керівництво Оздемір назвав "нісенітницею". При цьому він оголосив, що хоче створити коаліцію і очолити уряд.

Зелені та ХДС посіли перше та друге місце на виборах до ландтагу Баден-Вюртемберга.

На третьому – "Альтернатива для Німеччини", яка набрала 18,8%. Це найкращий результат для ультраправих на заході Німеччини. СДПН сягнула історичного мінімуму, набравши 5,5%. Вільні демократи та "Ліві" не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що недільні вибори в землі Баден-Вюртемберг стали "гірким" результатом для його консервативного Християнсько-демократичного союзу, але не вплинуть на уряд у Берліні.



