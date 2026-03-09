Партия Мерца предложила разделить премьерство в земле, где выборы выиграли "Зеленые"

Партия Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца после выборов в федеральной земле Баден-Вюртемберг, прошедших 8 марта, предложила разделить власть между победителями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Союз 90/Зеленые" набрали на выборах 30,2% голосов, тогда как ХДС – 29,7%. Однако они получили одинаковое количество мандатов в ландтаге – по 56.

Председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан выдвинул идею разделить пятилетний срок полномочий премьер-министра земли. По его мнению, ведущие кандидаты от Зеленых и ХДС – Джем Оздемир и Мануэль Гагель – должны были бы возглавлять правительство по два с половиной года каждый.

Однако Оздемир предложение ХДС резко отклонил. "Даже если бы было преимущество в один голос, было бы понятно, кто станет премьер-министром", – заявил он в Штутгарте в понедельник, 9 марта.

Двойное руководство Оздемир назвал "ерундой". При этом он объявил, что хочет создать коалицию и возглавить правительство.

Зеленые и ХДС заняли первое и второе место на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга.

На третьем – "Альтернатива для Германии", набравшая 18,8%. Это лучший результат для ультраправых на западе Германии. СДПГ достигла исторического минимума, набрав 5,5%. Свободные демократы и "Левые" не смогли преодолеть пятипроцентный проходной барьер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что воскресные выборы в земле Баден-Вюртемберг стали "горьким" результатом для его консервативного Христианско-демократического союза, но не повлияют на правительство в Берлине.