Мерц каже, що результати земельних виборів не вплинуть на урядову коаліцію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що недільні вибори в землі Баден-Вюртемберг стали "гірким" результатом для його консервативного Християнсько-демократичного союзу, але не вплинуть на уряд у Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За попередніми офіційними результатами голосування, партія "Зелені" з невеликим відривом випередила ХДС Мерца, що означає, що обидві партії продовжать коаліцію, яка керувала Баден-Вюртембергом протягом останнього десятиліття.

Канцлер повторно відмовився від співпраці з "Альтернативою для Німеччини", яка посіла третє місце, підтвердивши свою позицію найбільшої опозиційної партії Німеччини навіть за межами свого опорного регіону на сході країни.

Мерц заявив, що такий результат значною мірою зумовлений популярністю головного кандидата "Зелених" Джема Оздеміра, поміркованого колишнього міністра сільського господарства, який має більш авторитетний профіль, ніж його 37-річний суперник з ХДС Мануель Хагель.

Він сказав, що розмовляв з лідерами своїх соціал-демократичних партнерів по коаліції в Берліні і пообіцяв швидше просуватися вперед з реформами економіки, яка виходить з дворічної рецесії.

"Ми згодні, що цей результат не матиме впливу на коаліцію тут, в Берліні. Ми продовжимо нашу роботу", – заявив він на пресконференції в штаб-квартирі ХДС у Берліні.

"Нам потрібно надолужити те, що ми втратили в Німеччині за багато років і десятиліть, і ми в коаліції усвідомлюємо це, як і СДПН", – сказав він, пообіцявши досягти "більш істотного прогресу" в обіцяних економічних реформах.

Нагадаємо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) попереджало про спроби Росії вплинути на цьогорічні вибори до земельних парламентів.

У грудні 2025 року Німеччина заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами та викликала на розмову російського посла.