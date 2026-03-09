Орбан: між Угорщиною і РФ завжди має бути щось, це можна навіть назвати Україною

Угорщина зацікавлена у збереженні України, тому що для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною "завжди було щось".

Про це заявив під час виступу у парламенті в понеділок прем’єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що коли Угорщина була сусідом Радянського Союзу, це не було вигідним для неї.

"Тому ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні. Завжди має бути щось, це можна назвати навіть Україною, між Росією та Угорщиною. Ми дивимося на світ не з погляду українців, а з погляду угорців, і безпека угорців може бути гарантована з більшим успіхом, якщо ми не будемо сусідами з Росією", – сказав Орбан.

Він додав, що саме тому "Україна завжди може розраховувати на підтримку Угорщини". "Питання тільки в тому, як ми уявляємо собі місце України в цій Європі? Ми не хочемо їх пускати до Європейського Союзу, вони вже зараз поводяться так, ніби вони вже є його членами. Вони вимагають, погрожують і шантажують, хоча вони навіть не є його членами", – заявив глава уряду Угорщини.

Він додав, що ми "не хочемо бачити таких людей, таку країну в Союзі, але будемо прагнути до укладення стратегічної угоди між Європейським Союзом і Україною, яка вирішить майбутнє України так, як це вигідно Європі і нам, угорцям".

Орбан віддавна вважає, що Україну краще залишити як "буферну зону" між Росією і рештою Європи.

Також Орбан заявляв, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.