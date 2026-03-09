Орбан: между Венгрией и РФ всегда должно быть что-то, это можно даже назвать Украиной

Венгрия заинтересована в сохранении Украины, потому что для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией "всегда было что-то".

Об этом заявил во время выступления в парламенте в понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что когда Венгрия была соседом Советского Союза, это не было выгодно для нее.

"Поэтому мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении. Всегда должно быть что-то, это можно назвать даже Украиной, между Россией и Венгрией. Мы смотрим на мир не с точки зрения украинцев, а с точки зрения венгров, и безопасность венгров может быть гарантирована с большим успехом, если мы не будем соседями с Россией", – сказал Орбан.

Он добавил, что именно поэтому "Украина всегда может рассчитывать на поддержку Венгрии". "Вопрос только в том, как мы представляем себе место Украины в этой Европе? Мы не хотим их пускать в Европейский Союз, они уже сейчас ведут себя так, как будто они уже являются его членами. Они требуют, угрожают и шантажируют, хотя они даже не являются его членами", – заявил глава правительства Венгрии.

Он добавил, что мы "не хотим видеть таких людей, такую страну в Союзе, но будем стремиться к заключению стратегического соглашения между Европейским Союзом и Украиной, которое решит будущее Украины так, как это выгодно Европе и нам, венграм".

Орбан давно считает, что Украину лучше оставить как "буферную зону" между Россией и остальной Европой.

Также Орбан заявлял, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.