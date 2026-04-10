Генсек НАТО назвав країни, які виступають проти членства України в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу зараз не стоїть на порядку денному, зокрема тому, що його гальмують чотири держави.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте сказав під час спілкування з журналістами Вашингтоні.

Генсек НАТО нагадав, що під час саміту у Вашингтоні у 2024 році було досягнуто згоди щодо незворотного курсу України на вступ до НАТО. Однак, за його словами, цей процес стримують Німеччина, Словаччина, Угорщина та США.

Рютте наголосив, що зараз Альянс зосереджений на підтримці України у війні та мирних переговорах.

"Оскільки я практична людина, а також враховуючи, що президент Зеленський теж практична людина, ми мусили перейти від НАТО до того, щоб переконатися, що росіяни не нападуть після довгострокового перемир’я або, ще краще, мирної угоди. І саме ця концепція гарантій безпеки зараз обговорюється, тому що я не думаю, що ми зможемо колективно вирішити питання членства в НАТО в короткостроковій перспективі", – пояснив він.

Генсек НАТО також нагадав, що Альянс створив спільний з Україною центр у Польщі, – JTEC, де союзники враховують досвід українців у веденні війни.

Як писала "Європейська правда", згідно з опитуваннями, більшість українців підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють Альянсу.

