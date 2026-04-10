Генеральный секретарь НАТО назвал страны, выступающие против членства Украины в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс сейчас не стоит на повестке дня, в частности потому, что его тормозят четыре государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Генсек НАТО напомнил, что во время саммита в Вашингтоне в 2024 году было достигнуто соглашение о необратимом курсе Украины на вступление в НАТО. Однако, по его словам, этот процесс сдерживают Германия, Словакия, Венгрия и США.

Рютте подчеркнул, что сейчас Альянс сосредоточен на поддержке Украины в войне и мирных переговорах.

"Поскольку я практичный человек, а также учитывая, что президент Зеленский тоже практичный человек, мы должны были перейти от НАТО к тому, чтобы убедиться, что россияне не нападут после долгосрочного перемирия или, еще лучше, мирного соглашения. И именно эта концепция гарантий безопасности сейчас обсуждается, потому что я не думаю, что мы сможем коллективно решить вопрос членства в НАТО в краткосрочной перспективе", – объяснил он.

Генсек НАТО также напомнил, что Альянс создал совместный с Украиной центр в Польше – JTEC, где союзники учитывают опыт украинцев в ведении войны.

Как писала "Европейская правда", согласно опросам, большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но не полностью доверяют Альянсу.

