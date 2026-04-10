В Германии началась масштабная забастовка бортпроводников Lufthansa

В Германии разразился новый транспортный коллапс: около 20 тысяч бортпроводников авиакомпании Lufthansa начали масштабную забастовку, что привело к отмене сотен рейсов.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Акцию организовал профсоюз UFO, который пытается выйти из тупика в переговорах о повышении зарплат и улучшении условий труда.

Забастовка началась в полночь 10 апреля и продлится до 22:00, затронув ключевые авиаузлы страны, в частности Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Только во Франкфурте было отменено около 75% из почти 350 запланированных рейсов. Проблемы коснулись также других аэропортов, среди которых Берлин, Штутгарт и Лейпциг/Галле.

Это уже третья масштабная забастовка в Lufthansa с начала года после двух волн протестов пилотов.

Хотя официально забастовка касается только вылетов из Германии, ее последствия ощутимы и за рубежом: из-за нехватки самолетов массово отменяются и обратные рейсы, что затрудняет возвращение туристов после пасхальных каникул.

Авиакомпания призывает пассажиров регулярно проверять статус своих рейсов. В случае отмены или значительной задержки (более трех часов) клиенты имеют право на компенсацию, а также на альтернативный транспорт, питание и, при необходимости, проживание. Билеты можно бесплатно перебронировать или вернуть.

Причиной конфликта стали переговоры о новом коллективном договоре. Профсоюз заявляет о нежелании Lufthansa вести переговоры о социальных гарантиях для работников дочерней компании Lufthansa CityLine.

По предварительным данным, под угрозой могут оказаться около 800 рабочих мест.

Голосование среди работников показало широкую поддержку забастовки, что свидетельствует о серьезности ситуации. Переговоры между сторонами продолжаются, однако пока безрезультатно.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.