Опитування: понад половина британців вважає США негативною силою 

53% британців вважають Сполучені Штати негативною силою у світі на тлі війни в Ірані та напруженості трансатлантичних відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування Public First, опублікованого Politico.

Опитування показало, що понад половина (53 відсотки) британців зараз розглядають Америку як негативну силу в усьому світі – порівняно з 35 відсотками, які мали таку думку у грудневому опитуванні.

Менше третини – 29 відсотків – опитаних вважають, що США відіграють позитивну роль у світі. Це різке падіння порівняно з грудневим опитуванням, яке показало 41 відсоток.

Останнє опитування проводилося з 3 по 7 квітня, в ньому взяли участь понад 2000 респондентів з Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини. Це відбувається на тлі погіршення трансатлантичних відносин через відмову прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера підтримати удари США та Ізраїлю по Ірану.

Останні дані показують, що 65% британців зараз вважають, що Америка схильна створювати проблеми для інших країн, порівняно з 46 відсотками у грудні. Лише 22 відсотки зараз вважають, що Сполучені Штати схильні вирішувати проблеми інших, порівняно з 35 відсотками у минулому опитуванні.

57% британців заявили, що Вашингтон кидає виклик своїм союзникам по всьому світу – порівняно з 41 відсотком у грудні. Лише 27 відсотків респондентів вважають, що США підтримують союзників, порівняно з 40% у грудні.

49 % британців відповіли, що на США не можна покладатися в кризі, що більше, ніж 36 відсотків, зареєстрованих у грудні.

Нещодавнє опитування Politico показало, що населення шістьох країн Європейського Союзу сприймає США за часів президентства Дональда Трампа скоріше як загрозу, аніж союзника.

Найбільш негативно до США ставилися жителі Іспанії: 51% з них заявили, що Вашингтон становить загрозу для Європи, що є найвищим показником серед опитаних.