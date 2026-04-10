Опрос: более половины британцев считают США негативной силой

53% британцев считают Соединённые Штаты негативной силой в мире на фоне войны в Иране и напряжённости в трансатлантических отношениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Public First, опубликованного Politico.

Опрос показал, что более половины (53 процента) британцев сейчас рассматривают Америку как негативную силу во всем мире – по сравнению с 35 процентами, которые придерживались такого мнения в декабрьском опросе.

Менее трети – 29 процентов – опрошенных считают, что США играют положительную роль в мире. Это резкое падение по сравнению с декабрьским опросом, который показал 41 процент.

Последний опрос проводился с 3 по 7 апреля, в нем приняли участие более 2000 респондентов из Канады, Великобритании, Франции и Германии. Это происходит на фоне ухудшения трансатлантических отношений из-за отказа премьер-министра Великобритании Кира Стармера поддержать удары США и Израиля по Ирану.

Последние данные показывают, что 65% британцев сейчас считают, что Америка склонна создавать проблемы для других стран, по сравнению с 46 процентами в декабре. Только 22 процента сейчас считают, что Соединенные Штаты склонны решать проблемы других, по сравнению с 35 процентами в прошлом опросе.

57% британцев заявили, что Вашингтон бросает вызов своим союзникам по всему миру – по сравнению с 41% в декабре. Лишь 27% респондентов считают, что США поддерживают союзников, по сравнению с 40% в декабре.

49% британцев ответили, что на США нельзя полагаться в кризисной ситуации, что больше, чем 36 процентов, зарегистрированных в декабре.

Недавний опрос Politico показал, что население шести стран Европейского Союза воспринимает США во время президентства Дональда Трампа скорее как угрозу, чем как союзника.

Наиболее негативно к США относились жители Испании: 51% из них заявили, что Вашингтон представляет угрозу для Европы, что является самым высоким показателем среди опрошенных.