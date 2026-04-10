Орбан перед виборами заявив про "змову" опонентів

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан за два дні до парламентських виборів у країни виступив із закликом голосувати за його партію "Фідес", а також заявив про те, що його опоненти "не зупиняться ні перед чим, щоб захопити владу".

Про це він сказав у відео, яке опублікував вранці 10 квітня у Facebook, пише "Європейська правда".

"Дорогі співгромадяни, цієї неділі ми не лише обиратимемо уряд, а й вирішуватимемо долю нашої країни", – заявив на початку відео Орбан.

Він назвав низку своїх досягнень на посаді, до яких, зокрема, додав припинення нелегальної міграції, а також те, що він "зміг сказати "ні" війні", маючи на увазі війну в Україні.

"Ми знизили тарифи на комунальні послуги та захистили угорські сім’ї від стрімкого зростання цін на пальне. Ми збудували паркан і поклали край нелегальній міграції. І ми змогли сказати "ні" війні, навіть якщо це означало піти проти Брюсселя. Це все наші спільні досягнення", – сказав він.

Також Орбан заявив, що зараз існує "небезпека втратити все". Зокрема він стверджує, що його опоненти "не зупиняться ні перед чим, щоб захопити владу".

"Вони вступають у змову з іноземними розвідслужбами. Вони погрожують нашим прихильникам насильством. І вони вже кричать про фальсифікацію виборів на підставі сфабрикованих звинувачень, ще до того, як вибори відбулися. Вони організовують протести та заворушення навіть зараз, до того, як ваші голоси були підраховані", – сказав угорський прем’єр.

Він назвав це "організованою спробою поставити під сумнів рішення угорського народу за допомогою хаосу, тиску та міжнародних кампаній з дискредитації".

Відтак Орбан закликав голосувати за його партію на виборах, які відбудуться 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що значна частина виборців в Угорщині побоюється фальсифікації виборів, а також вбачає небезпеку іноземного втручання.

Також останні прогнози перед парламентськими виборами в Угорщині свідчать, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра може розраховувати на 138–143 місць в Національній асамблеї.