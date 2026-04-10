Орбан перед выборами заявил о "заговоре" оппонентов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за два дня до парламентских выборов в стране призвал голосовать за его партию "Фидес" и заявил, что его оппоненты "не остановятся ни перед чем, чтобы захватить власть".

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал утром 10 апреля в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Дорогие сограждане, в это воскресенье мы не только будем выбирать правительство, но и решать судьбу нашей страны", – заявил в начале видео Орбан.

Он перечислил ряд своих достижений на этой должности, к которым, в частности, отнес прекращение нелегальной миграции, а также то, что он "смог сказать "нет" войне", имея в виду войну в Украине.

"Мы снизили тарифы на коммунальные услуги и защитили венгерские семьи от стремительного роста цен на топливо. Мы построили забор и положили конец нелегальной миграции. И мы смогли сказать "нет" войне, даже если это означало пойти против Брюсселя. Это все наши общие достижения", – сказал он.

Также Орбан заявил, что сейчас существует "опасность потерять все". В частности, он утверждает, что его оппоненты "не остановятся ни перед чем, чтобы захватить власть".

"Они вступают в сговор с иностранными спецслужбами. Они угрожают нашим сторонникам насилием. И они уже кричат о фальсификации выборов на основании сфабрикованных обвинений, еще до того, как выборы состоялись. Они организуют протесты и беспорядки даже сейчас, до того, как ваши голоса были подсчитаны", – сказал венгерский премьер.

Он назвал это "организованной попыткой поставить под сомнение решение венгерского народа с помощью хаоса, давления и международных кампаний по дискредитации".

В связи с этим Орбан призвал голосовать за его партию на выборах, которые состоятся 12 апреля.

Ранее сообщалось, что значительная часть избирателей в Венгрии опасается фальсификации выборов, а также видит опасность иностранного вмешательства.

Также последние прогнозы перед парламентскими выборами в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра может рассчитывать на 138–143 места в Национальной ассамблее.