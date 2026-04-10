Сейм Литви розгляне заборону соцмереж для дітей до 16 років

Литовський Сейм планує розглянути законодавчі поправки, які мають на меті заборонити дітям віком до 16 років користуватися соціальними мережами.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Таку ініціативу запропонувала депутатка-консерваторка Дайва Ульбінайте. У четвер, 9 квітня, після подання цієї ініціативи, 65 депутатів проголосували за, ніхто не проголосував проти, а ще дев’ятеро утрималися.

Якщо Сейм схвалить ініціативу, діти віком до 16 років зможуть користуватися соціальними мережами лише за умови явної згоди батьків.

Депутатка також пропонує зобов’язати соціальні мережі впровадити технічні заходи, що дозволять реально перевіряти вік користувачів. Недотримання цієї вимоги призведе до адміністративної відповідальності для платформ.

Згідно із запропонованим законопроєктом, постачальник послуг соціальних мереж, який не дотримається встановлених зобов’язань щодо перевірки віку, буде оштрафований: від 500 до 1,5 тисячі євро за перше порушення та від 1,5 тисячі до 4 тисяч євро за повторне порушення.

Наразі литовський Закон про захист неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації переважно регулює маркування шкідливої інформації та обмеження на її поширення, але чітко не встановлює віковий кордон для "цифрового повноліття".

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає Велика Британія. Подібне рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

А на початку квітня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.