Сейм Литвы рассмотрит запрет соцсетей для детей до 16 лет

Литовский Сейм планирует рассмотреть законодательные поправки, которые имеют целью запретить детям в возрасте до 16 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Такую инициативу предложила депутат-консерватор Дайва Ульбинайте. В четверг, 9 апреля, после представления этой инициативы, 65 депутатов проголосовали за, никто не проголосовал против, а еще девять воздержались.

Если Сейм одобрит инициативу, дети в возрасте до 16 лет смогут пользоваться социальными сетями только при условии явного согласия родителей.

Депутат также предлагает обязать социальные сети внедрить технические меры, которые позволят реально проверять возраст пользователей. Несоблюдение этого требования приведет к административной ответственности для платформ.

Согласно предложенному законопроекту, поставщик услуг социальных сетей, который не придерживается установленных обязательств по проверке возраста, будет оштрафован: от 500 до 1,5 тысячи евро за первое нарушение и от 1,5 тысячи до 4 тысяч евро за повторное нарушение.

Сейчас литовский Закон о защите несовершеннолетних от негативного влияния публичной информации преимущественно регулирует маркировку вредной информации и ограничения на ее распространение, но четко не устанавливает возрастную границу для "цифрового совершеннолетия".

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает Великобритания. Подобное решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

А в начале апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет, который начнет действовать с 1 января 2027 года.