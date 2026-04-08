Прем’єр-міністр Греції оголосив про заборону соцмереж для дітей до 15 років

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", Міцотакіс сказав у відеозверненні, передає Ekathimerini.

Греція стала однією з перших країн, яка схвалила заборону на соцмережі для дітей на національному рівні.

Законодавче врегулювання з’явиться влітку 2026 року і набере чинності 1 січня 2027 року, повідомив прем’єр-міністр.

"Тепер я впевнений, що багато хто з вас, молодших, розсердиться на мене; якби я був у вашому віці, можливо, я б відчував те саме, але наша роль не полягає в тому, щоб бути приємними", – заявив Міцотакіс, звертаючись до дітей.

Тепер Греція підштовхуватиме Європейський Союз до схвалення подібних заходів, додав очільник уряду.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Подібне рішення анонсував також прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Писали, що в німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.