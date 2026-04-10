Португалія оголосила про наміри приєднатися до угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Португалія висловила готовність приєднатися Розширеної часткової угоди, яка дозволить запустити роботу Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі X.

Таким чином Португалія стане 15-ю країною, яка висловила готовність приєднатися до угоди про Спецтрибунал щодо російської агресії.

Глава МЗС України зазначив, що тепер для мінімальної юридичної кількості, яка дозволить розпочати роботу трибуналу, необхідна участь ще однієї країни.

Україна планує юридично закріпити угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ наступного місяця на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, зазначив Сибіга.

Він також подякував державам, які оголосили про свою участь в угоді – Хорватії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Люксембургу, Молдові, Нідерландам, Норвегії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великій Британії та Коста-Риці.

Сибіга закликав інші країни доєднатися до ініціативи для притягнення РФ до відповідальності.

"Йдеться не лише про підтримку України. Йдеться про принципи. Усі, хто цінує життя, справедливість та верховенство права, мають об’єднатися для захисту цих спільних цінностей. Ми закликаємо всі країни Європи та світу приєднатися до нашої історичної ініціативи щодо притягнення до відповідальності, щоб вперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати за злочин агресії", – написав міністр.

Повідомляли, що 23 січня Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій підписали угоду про створення групи, яка готуватиме Спецтрибунал з розслідування злочину агресії РФ.

Як писали, глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

