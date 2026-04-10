Португалия объявила о намерениях присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ

Португалия выразила готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению, которое позволит запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на платформе X.

Таким образом Португалия станет 15-й страной, которая выразила готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по российской агрессии.

Глава МИД Украины отметил, что теперь для минимального юридического количества, которое позволит начать работу трибунала, необходимо участие еще одной страны.

Украина планирует юридически закрепить соглашение о создании Специального трибунала за преступление агрессии РФ в следующем месяце на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе, отметил Сибига.

Он также поблагодарил государства, которые объявили о своем участии в соглашении – Хорватию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Люксембург, Молдову, Нидерланды, Норвегию, Словению, Испанию, Швецию, Великобританию и Коста-Рику.

Сибига призвал другие страны присоединиться к инициативе для привлечения РФ к ответственности.

"Речь идет не только о поддержке Украины. Речь идет о принципах. Все, кто ценит жизнь, справедливость и верховенство права, должны объединиться для защиты этих общих ценностей. Мы призываем все страны Европы и мира присоединиться к нашей исторической инициативе по привлечению к ответственности, чтобы впервые со времен Нюрнбергского трибунала привлечь к ответственности и наказать за преступление агрессии", – написал министр.

Сообщалось, что 23 января Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.

Как писали, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

