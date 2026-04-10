Розлив нафти спричинив перебої в роботі порту Антверпена 

Судноплавство в порту бельгійського Антверпена зупинилося через розлив нафти, який поширився з одного з доків в річку Шельда.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Belga.

Вважається, що витік стався у четвер під час бункерування контейнеровоза MSC Denmark VI біля Дойрганкдоку. Через масштаб розливу місцева влада направила літак для оцінки ступеня збитків.

Згідно з останньою інформацією, витік було локалізовано. Однак велика кількість нафти потрапила в річку та сам док. В результаті судноплавство було призупинено, і наразі жодне судно не може заходити в порт або виходити з нього.

В адміністрації порту повідомили, що намагаються мінімізувати як експлуатаційну, так і екологічну шкоду від інциденту.

Порт Антверпен-Брюгге є другим за величиною портом у Європі, який щорічно обробляє приблизно 290 мільйонів тонн вантажів і має сполучення з більш ніж 800 пунктами призначення по всьому світу.

У лютому прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна встановить систему протиповітряної оборони в порту Антверпена. Минулого року Бельгія зіштовхнулася з численними випадками виявлення дронів, зокрема і над портом.

Наприкінці листопада керівник порту Антверпен Жак Вандермейрен заявив, що непокоїться, що цей об’єкт ризикує стати легкою мішенню для атак дронів на тлі зростання загроз з боку РФ.