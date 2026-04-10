Разлив нефти вызвал перебои в работе порта Антверпена

Судоходство в порту бельгийского Антверпена остановилось из-за разлива нефти, который распространился из одного из доков в реку Шельда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Belga.

Считается, что утечка произошла в четверг во время бункеровки контейнеровоза MSC Denmark VI у Дойрганкдока. Из-за масштаба разлива местные власти направили самолет для оценки степени ущерба.

Согласно последней информации, утечка была локализована. Однако большое количество нефти попало в реку и сам док. В результате судоходство было приостановлено, и сейчас ни одно судно не может заходить в порт или выходить из него.

В администрации порта сообщили, что пытаются минимизировать как эксплуатационный, так и экологический ущерб от инцидента.

Порт Антверпен-Брюгге является вторым по величине портом в Европе, который ежегодно обрабатывает примерно 290 миллионов тонн грузов и имеет сообщение с более чем 800 пунктами назначения по всему миру.

В феврале премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна установит систему противовоздушной обороны в порту Антверпена. В прошлом году Бельгия столкнулась с многочисленными случаями обнаружения дронов, в том числе и над портом.

В конце ноября руководитель порта Антверпен Жак Вандермейрен заявил, что беспокоится, что этот объект рискует стать легкой мишенью для атак дронов на фоне роста угроз со стороны РФ.