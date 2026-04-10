Укр Рус Eng

Разлив нефти вызвал перебои в работе порта Антверпена

Новости — Пятница, 10 апреля 2026, 11:04 — Ольга Ковальчук

Судоходство в порту бельгийского Антверпена остановилось из-за разлива нефти, который распространился из одного из доков в реку Шельда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Belga.

Считается, что утечка произошла в четверг во время бункеровки контейнеровоза MSC Denmark VI у Дойрганкдока. Из-за масштаба разлива местные власти направили самолет для оценки степени ущерба.

Согласно последней информации, утечка была локализована. Однако большое количество нефти попало в реку и сам док. В результате судоходство было приостановлено, и сейчас ни одно судно не может заходить в порт или выходить из него.

В администрации порта сообщили, что пытаются минимизировать как эксплуатационный, так и экологический ущерб от инцидента.

Порт Антверпен-Брюгге является вторым по величине портом в Европе, который ежегодно обрабатывает примерно 290 миллионов тонн грузов и имеет сообщение с более чем 800 пунктами назначения по всему миру.

В феврале премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна установит систему противовоздушной обороны в порту Антверпена. В прошлом году Бельгия столкнулась с многочисленными случаями обнаружения дронов, в том числе и над портом.

В конце ноября руководитель порта Антверпен Жак Вандермейрен заявил, что беспокоится, что этот объект рискует стать легкой мишенью для атак дронов на фоне роста угроз со стороны РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия инциденты
Реклама: