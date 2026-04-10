Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что россияне игнорируют просьбы Польши о возвращении обломков президентского самолета.

Об этом он сказал в эфире RMF24, пишет "Европейская правда".

Как известно, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М потерпел катастрофу в аэропорту "Северный" под Смоленском, в результате чего погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

"Россияне игнорируют просьбу Польши о возвращении обломков президентского самолета "Туполев", разбившегося под Смоленском 16 лет назад", – заявил Краевский.

Он заявил, что польским представителям не позволяют попасть на место трагедии.

"Вся территория ограждена таким образом, что если обломки и находятся там, где были, то их не видно с тех участков, к которым мы имеем доступ", – пояснил посол.

По его словам, официально РФ продолжают утверждать, что им нужны обломки самолета в качестве доказательств в продолжающемся расследовании.

Напомним, в мае 2022 года окружной суд Варшавы-Мокотува удовлетворил ходатайство прокурора и вынес постановление о временном аресте Виктора Р. – российского полетного диспетчера, который 10 апреля 2010 года дежурил в аэропорту Смоленска и проходит по делу об убийстве Качиньского.

