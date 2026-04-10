Німеччина призупинила дію скандальної норми про виїзд чоловіків за кордон

Міністерство оборони Німеччини тимчасово скасувало вимогу щодо обов’язкового отримання дозволу від Бундесверу для тривалого виїзду за кордон для чоловіків 17-45 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Право чоловіків виїжджати за кордон без обмежень буде офіційно закріплено загальним указом, опублікованим у Федеральному віснику, та внутрішнім адміністративним регламентом, повідомили в Міноборони.

Однак в уряді Німеччини попередили, що це може змінитися, якщо ситуація з безпекою погіршиться та військова служба стане обов’язковою. Міністерство оборони передбачило законодавче врегулювання на цей випадок.

Минулого тижня положення нового закону про військову службу викликало ажіотаж у Німеччині. Згідно з реформою військової служби, яка набула чинності на початку року, чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати дозвіл від Збройних сил Німеччини на тривале перебування за кордоном – на термін від трьох місяців.

Згодом у Міністерстві оборони Німеччини роз’яснили, що ця норма діятиме лише за умови запровадження обов’язкової військової служби. Про зміни свого місцеперебування наразі мають повідомляти лише резервісти, які підлягають призову.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.