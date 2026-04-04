У Німеччині чоловіки віком з 17 до 45 років мають погоджувати виїзд із країни

З початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від кар'єрного центру Бундесверу, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Ця вимога набула чинності у рамках закону про модернізацію військової служби.

Як зазначається, з 1 січня набула чинності нова редакція закону про військовий обов'язок (Wehrpflichtgesetz, WPflG). Раніше його положення, що регулюють обов'язок отримувати дозвіл на тривале перебування за кордоном, застосовувалися лише у двох виняткових випадках : за напружених обставин (Spannungsfall) або за необхідності оборони (Verteidigungsfall).

Водночас речник Міноборони країни пояснив, що нові правила також встановлюють рамки військової реєстрації та моніторингу.

"Згідно з формулюванням закону, чоловіки віком від 17 років зобов’язані отримати попереднє схвалення від відповідного Центру кар’єри Бундесверу для перебування за кордоном, що триває довше трьох місяців", – сказав він.

Згідно із законом, цей обов’язок закінчується у віці 45 років.

Він зауважив, що Бундесвер повинен знати, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду на випадок надзвичайної ситуації.

"Таким чином, тут було створено правову основу для підтримки практичної реалізації обов’язкових елементів нової військової служби – таких як обов’язковий медичний огляд, що набирає чинності 1 січня 2026 року – у разі необхідності", – додав він.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

У січні 2026 року Бундесвер розіслав перші анкети 18-річним для проходження відповідного опитування.

Писали, що цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.