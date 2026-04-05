У Німеччині уточнили положення закону про узгодження виїзду за кордон для чоловіків

У Міністерстві оборони Німеччини роз’яснили, коли діятиме норма закону, згідно з якою чоловікам віком 17-45 років необхідно погоджувати із Бундесвером свій виїзд за кордон.

Коментар представника німецького оборонного відомства наводить Der Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, представник Міноборони Німеччини заявив, що ця норма не є актуальною, поки військова служба в країні залишатиметься добровільною.

"Оскільки військова служба згідно з чинним законодавством ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі", – зазначив він.

У Міноборони пообіцяли незабаром внести уточнення у відповідні адміністративні правила.

"Ми уточнимо за допомогою адміністративних положень, що дозвіл вважається виданим, поки військова служба має добровільний характер", – додав представник відомства.

Він також зауважив, що "наразі у Федеральному міністерстві оборони розробляються конкретні правила щодо дозволу на винятки з обов’язку отримання дозволу, зокрема для уникнення зайвої бюрократії".

Раніше німецькі ЗМІ звернули увагу, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від кар'єрного центру Бундесверу, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.