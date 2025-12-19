Німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби

Слідом за Бундестагом, верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, також схвалила закон про модернізацію військової служби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Закон має на меті збільшити чисельність військ Бундесверу з нинішніх приблизно 184 тисяч солдатів до 255–270 тисяч до 2035 року.

Починаючи з наступного року, всі молоді чоловіки та жінки, народжені в 2008 році або пізніше, отримають особистий опитувальник, в якому також буде запитання про їхню мотивацію до військової служби.

Чоловіки зобов'язані заповнити анкету, тоді як жінки мають право зробити це за бажанням, оскільки Основний закон (конституція Німеччини) не передбачає призов жінок на військову службу.

Для всіх чоловіків, народжених 1 січня 2008 року або пізніше, призов знову стане обов'язковим. Однак на практиці це набуде чинності пізніше.

На початку грудня школярі по всій Німеччині пропустили уроки, щоб вийти на вулиці та висловити протест проти реформи військової служби, яка наразі не є обов'язковою.

Партії керівної коаліції досягли компромісу щодо нової моделі військової служби у листопаді.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.