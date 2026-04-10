Германия приостановила действие скандальной нормы о выезде мужчин за границу

Министерство обороны Германии временно отменило требование об обязательном получении разрешения от Бундесвера для длительного выезда за границу для мужчин 17-45 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Право мужчин выезжать за границу без ограничений будет официально закреплено общим указом, опубликованным в Федеральном вестнике, и внутренним административным регламентом, сообщили в Минобороны.

Однако в правительстве Германии предупредили, что это может измениться, если ситуация с безопасностью ухудшится и военная служба станет обязательной. Министерство обороны предусмотрело законодательное урегулирование на этот случай.

На прошлой неделе положение нового закона о военной службе вызвало ажиотаж в Германии. Согласно реформе военной службы, которая вступила в силу в начале года, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получить разрешение от Вооруженных сил Германии на длительное пребывание за рубежом – на срок от трех месяцев.

Впоследствии в Министерстве обороны Германии разъяснили, что эта норма будет действовать только при условии введения обязательной военной службы. Об изменениях своего местонахождения пока должны сообщать только резервисты, которые подлежат призыву.

Напомним, в декабре Германия одобрила закон о модернизации военной службы, предусматривающий восстановление призыва на добровольных началах.