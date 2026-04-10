У Туреччині вважають, що союзники НАТО не зобов’язані підтримувати США у війні з Іраном

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат вважає, що союзники по НАТО "не зобов’язані" допомагати США та Ізраїлю у війні з Іраном.

Про це він сказав у інтерв’ю Euronews, передає "Європейська правда".

На запитання, чи мають країни НАТО право нагадати американському президенту Дональду Трампу, що альянс має оборонний характер і не брав участі у плануванні конфлікту, Болат відповів ствердно.

"Присутність НАТО – це насамперед сила стримування для підтримання миру та безпеки на європейському континенті, а також у світі", – сказав він.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Також Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Втім, міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі Трампа.