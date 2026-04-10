В Турции считают, что союзники НАТО не обязаны поддерживать США в войне с Ираном

Министр торговли Турции Омер Болат считает, что союзники по НАТО "не обязаны" помогать США и Израилю в войне с Ираном.

Об этом он сказал в интервью Euronews, передает "Европейская правда".

На вопрос, имеют ли страны НАТО право напомнить американскому президенту Дональду Трампу, что альянс носит оборонительный характер и не участвовал в планировании конфликта, Болат ответил утвердительно.

"Присутствие НАТО – это прежде всего сила сдерживания для поддержания мира и безопасности на европейском континенте, а также в мире", – сказал он.

Недавно СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Также Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Впрочем, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что США остаются "полностью преданными НАТО", несмотря на комментарии Трампа.