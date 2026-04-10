Росіяни зустріли провокаціями поляків біля меморіалу загиблим у Смоленській авіатрощі – посол

У російському Смоленську влаштували провокації для поляків, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих у Смоленській авіакатастрофі в 16-ту річницю подій.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це розповів посол Польщі у Росії Кшиштоф Краєвський.

За словами посла, біля меморіалу на час приходу польської делегації їх зустріли певні особи, поведінка яких була провокативною.

"Це були недружні групи, які даремно намагалися когось спровокувати і використовували пропагандистські гасла стосовно нашої допомоги Україні", – сказав дипломат, додавши, що це не виглядало як спонтанна акція.

Серед іншого, були плакати зі звинуваченнями про те, що Польща нібито надає свій повітряний простір для українських далекобійних ударів по території РФ – цей наратив російська пропаганда запустила після активізації ударів по портах довкола Петербурга.

За словами посла, демонстранти складалися переважно з молодих людей у балаклавах. Поляки, які прийшли до меморіалу, проігнорували їх.

Також польський посол заявив, що Росія ігнорує запити Польщі щодо уламків президентського літака, що розбився під Смоленськом.

Як відомо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М зазнав катастрофи в аеропорту "Північний" під Смоленськом, внаслідок чого загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський.

