Партія експрем’єра Литви, якому загрожує зняття імунітету, обере нового лідера

Опозиційна партія "Демократичний союз "За Литву" Саулюса Скверняліса, колишнього прем’єра країни, обере нового лідера у зв’язку з корупційними звинуваченнями проти Скверняліса та очікуваним голосуванням у Сеймі щодо зняття з нього імунітету.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю правління Демократичного союзу "За Литву" збирає засідання щодо обрання нового керівника політсили у зв’язку з репутаційними проблемами Саулюса Скверняліса, якому наступного тижня загрожує зняття депутатського імунітету. Результати зустрічі очікуються о 17-18 годині за литовським часом.

Перед цим 9 квітня заступник голови партії Лукас Савіцкас повідомив, що на зустрічі мають визначити тимчасового лідера.

Він також сказав, що його особисто не запрошували ні на які допити у зв’язку з розслідуванням, фігурантом якого є Скверняліс.

Нагадаємо, 9 квітня прокуратура Литви офіційно подала клопотання про зняття депутатського імунітету зі Скверняліса у зв'язку з триваючим розслідуванням про системну корупцію у Держслужбі захисту рослин, де він є одним з багатьох фігурантів.

На даному етапі прокуратура підозрює Скверняліса у свідомому отриманні хабаря у розмірі понад 18,5 тисяч євро за сприяння тодішньому директору цього відомства Юрію Корнієнку.

Скверняліс визнав, що у зв’язку з цими подіями йому доведеться призупинити членство у партії, а відповідно, і головування.

У лютому у зв’язку з цими підозрами у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казиса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.