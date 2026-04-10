Партия экс-премьера Литвы, которому грозит снятие иммунитета, выберет нового лидера

Оппозиционная партия "Демократический союз "За Литву" Саулюса Сквернялиса, бывшего премьера страны, выберет нового лидера в связи с коррупционными обвинениями против Сквернялиса и ожидаемым голосованием в Сейме о снятии с него иммунитета.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу правление Демократического союза "За Литву" собирает заседание по избранию нового руководителя политсилы в связи с репутационными проблемами Саулюса Сквернялиса, которому на следующей неделе грозит снятие депутатского иммунитета. Результаты встречи ожидаются в 17-18 часов по литовскому времени.

Перед этим 9 апреля заместитель председателя партии Лукас Савицкас сообщил, что на встрече должны определить временного лидера.

Он также сказал, что его лично не приглашали ни на какие допросы в связи с расследованием, фигурантом которого является Сквернялис.

Напомним, 9 апреля прокуратура Литвы официально подала ходатайство о снятии депутатского иммунитета со Сквернялиса в связи с продолжающимся расследованием о системной коррупции в Госслужбе защиты растений, где он является одним из многих фигурантов.

На данном этапе прокуратура подозревает Сквернялиса в сознательном получении взятки в размере более 18,5 тысяч евро за содействие тогдашнему директору этого ведомства Юрию Корниенко.

Сквернялис признал, что в связи с этими событиями ему придется приостановить членство в партии, а значит и председательство.

В феврале в связи с этими подозрениями у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и еще одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили как специальных свидетелей.