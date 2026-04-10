ЗМІ: США на переговорах з Іраном вимагатимуть звільнення затриманих американців

Під час мирних переговорів з Тегераном переговорники США вимагатимуть від Ірану звільнити американських громадян, затриманих у цій країні.

Про це виданню The Washington Post стало відомо від джерел, обізнаних з планами, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, це прохання може бути відкладено, якщо переговори не пройдуть гладко.

Делегації з Вашингтона та Тегерана зустрічаються в Пакистані для проведення переговорів після того, як на початку цього тижня домовилися про двотижневе перемир'я у війні, але ситуація ускладнилася через бої між Ізраїлем та Ліваном.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив Іран, щоб той не "намагався обдурити нас" під час переговорів.

Звільнення або обмін затриманих громадян не було включено до 10-пунктного плану, запропонованого Іраном, який був відхилений США.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що те, що Іран оприлюднив публічно, "значно відрізняється" від того, що його посадовці сказали Трампу у приватному порядку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та американська делегація вилетіли до Пакистану на перемовини з делегацією Ірану, що мають розпочатися пізніше у п’ятницю.

У Трампа кажуть, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.