Венс вирушив на переговори з делегацією Ірану в Пакистані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та американська делегація вилетіли до Пакистану на перемовини з делегацією Ірану, що мають розпочатися пізніше у п’ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Невдовзі перед 16:00 за Києвом, вранці за американським часом, Венс зайшов на борт урядового літака, яким делегація – крім нього, також спецпосланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер – прямує на перемовини з Іраном у Пакистані.

У коментарях ЗМІ перед вильотом Венс сказав, що Трамп видав переговорній команді "чіткі вказівки" щодо позицій США, не вдаючись у деталі.

"Ми спробуємо, щоб це були позитивні перемовини. Президент видав нам деякі досить чіткі інструкції, побачимо", – сказав віцепрезидент.

"Як і казав президент США, якщо Іран готовий до щирих переговорів, ми звісно ж готові простягнути руку. А якщо вони спробують розігрувати нас, то побачать, що з переговорною командою це не працює", – додав Венс.

Нагадаємо, вночі 8 квітня США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди – що формально поклало край майже шести тижням активних бойових дій, які тривали з 28 лютого. При цьому обидві сторони заявили про свою "перемогу".

Перший раунд переговорів США та Ірану щодо укладення мирної угоди запланований на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану Ісламабаді. У Трампа кажуть, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.

Повноцінної зупинки бойових дій у регіоні так і не відбулося, як і відкриття Ормузької протоки.

Від Ірану надійшли сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по території Лівану.